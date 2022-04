Tudor: «Troveremo Inter motivata. Noi non avremo nulla da perdere»

Igor Tudor, al termine di Verona-Genoa, ha parlato su Dazn anche del prossimo match contro l’Inter a San Siro. Il tecnico scaligero convinto su una cosa

NULLA DA PERDERE − Tudor sulla gara vinta contro il Genoa (vedi articolo) e sul prossimo match contro l’Inter: «Bella vittoria, bel primo tempo ma brutto secondo di entrambe le squadre. Si è giocato troppo poco. Sono 3 punti importanti, ci carica ancora per la partita di sabato contro l’Inter. Gara di settimana prossima? Troveremo un’Inter super motivata che con la vittoria di ieri si è rilanciata per lo scudetto. Loro vorranno vincere, noi andremo lì liberi, non abbiamo nulla da perdere. Sarà una bella partita».