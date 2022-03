Tudor: «Tante forti ancora da affrontare, come l’Inter! Un lato negativo»

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra il suo Verona e la Fiorentina. Alla domanda sulla possibilità di raggiungere l’Europa, il tecnico ha ricordato ancora le difficili sfide che aspettano la sua squadra. Tra cui l’Inter.

SFIDE COMPLICATE – Igor Tudor non gira intorno alla questione e fa il punto sulle difficoltà che incontrerà il Verona nel prosieguo della stagione. Tante sono infatti le partite difficili che attendono i veneti, tra cui quella contro l’Inter. Alla domanda su una possibile qualificazione in Europa, il tecnico dei gialloblu ha risposto così: «Deciderà il campo. È bello dover affrontare squadre forti come Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Lazio perché saremo concentrati. Ma il lato negativo è che raccoglieremo probabilmente meno punti rispetto a quanto fatto finora».