Tudor certo: «Scudetto? Lotta a quattro! Inter leggermente avanti»

Tudor, ex allenatore della Lazio ed ex Juventus, ha parlato della lotta scudetto. A detta sua l’Inter campione d’Italia parte leggermente avanti.

LOTTA SCUDETTO – Nell’antivigilia della partita tra Juventus e Lazio ha parlato un doppio ex come Igor Tudor. Il tecnico croato si è concentrato anche sulla lotta scudetto. Questo il suo pensiero a tal proposito: «Io dico quattro squadre: l’Inter leggermente avanti rispetto a Milan, Juve e Napoli. Hanno le rose migliori. Dietro a queste squadre prevedo Atalanta e Roma come outsider. Quindi la Lazio e poi le altre».

Tudor poi parla di Vlahovic e dei gol che farà

TANTI GOL – Al contempo, Tudor ha parlato anche del rendimento di Vlahovic. Il suo pensiero sulla sua eventuale stagione: «Non mi permetto di dare consigli a chi sa fare bene il suo lavoro come Giuntoli che ha preso gli uomini giusti per questo allenatore e per vedere il calcio che piace. Vlahovic per me è fortissimo, avrà sbagliato qualche gol ma ne ha fatti e ne farà tanti: può arrivare a 25-30 in questa stagione». Ad oggi il serbo è quota cinque gol, due in meno di Marcus Thuram e tre in più rispetto a Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo