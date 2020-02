Tuchel: “Sono preoccupato, Icardi non segna più”. Inter, attesa riscatto

Condividi questo articolo

Tuchel ha parlato del calo di Mauro Icardi nelle ultime settimane e del momento dell’attacco del PSG. In vista del match contro il Lione, l’allenatore dichiara chiaramente la sua visione rispetto alla situazione dell’argentino. L’Inter aspetta la decisione per il riscatto. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Le Parisien

MOMENTO NEGATIVO – Presto per parlare di mancato riscatto dall’Inter, ma Thomas Tuchel parla senza mezzi termini del momento di Maurito: «Mauro Icardi è in difficoltà al momento. Sei preoccupato? Sì, sono un po ‘preoccupato quando gli attaccanti non segnano quando hanno le occasioni. Le difficoltà arrivano. I portieri respingono via la palla: sta pensando troppo adesso. Prima non pensava, c’era fortuna. Forse questo gol contro il Nantes può ripristinare la sua fiducia. Spero che riacquisti il suo ritmo e che sarà più facile. Rimane importante Cavani che sta migliorando la sua condizione e questo è un bene per noi».