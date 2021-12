Tuchel risponde a Lukaku: «Sue parole non aiutano. Sono sorpreso»

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa, commentando anche le pesanti dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku (vedi articolo). Il tecnico del Chelsea si è definito sorpreso da quanto successo.

PAROLE PESANTI – Così Thomas Tuchel sulle parole di Romelu Lukaku: «Parliamoci chiaramente, le sue parole non ci piacciono. A me soprattutto. Sono voci di cui non abbiamo bisogno. In questo momento ci serve un ambiente tranquillo e concentrato, per questo le sue dichiarazioni di certo non aiutano. Non me l’aspettavo. Non mi sembra infelice qui. Anzi, mi sembra l’opposto. Se me lo aveste chiesto ieri mattina, vi avrei detto che a me sembrava felicissimo qui. Ecco perché sono sorpreso, ma in ogni caso non sono la persona giusta a cui fare domande sul tema».