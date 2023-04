Tuchel: «Non sorpreso dal calcio italiano! Dai quarti chiunque può vincere»

Thomas Tuchel ha parlato dopo il pareggio tra Bayern e Manchester City commentando il calcio italiano in Europa, data la certezza matematica dell’approdo di una squadra italiana in finale di Champions League

NON SORPRESO – Ecco il commento di Thomas Tuchel sulle squadre italiane in Champions League. Il tecnico del Bayern Monaco, eliminato questa sera dal Manchester City, ha parlato così del calcio italiano in Europa: «Non sono sorpreso dal livello del calcio italiano in Europa. Conosco la qualità del Napoli e di entrambe le squadre milanesi. Conosco molto bene la qualità degli allenatori italiani. Quando arrivi ai quarti di finale poi dipende dal sorteggio e loro hanno avuto un buon sorteggio. Dai quarti di finale in poi tutti possono vincere la competizione per cui non c’è da parlare di una sorpresa».