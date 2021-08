Tuchel: «Lukaku è il profilo che stiamo cercando. Giocatore fantastico»

Lukaku è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Chelsea (vedi articolo), ma il tecnico dei Blues Tuchel usa ancora un po’ di pretattica e non si sbilancia ancora sull’arrivo del bomber belga. Queste le sue parole a “Sky Sports”.

A CACCIA DI ATTACCANTI – Thomas Tuchel indica che tipo di attaccante sta cercando il suo Chelsea, ma non si sbottona su Romelu Lukaku: «Olivier Giroud aveva un ruolo fondamentale. Giocava spalle alla porta, teneva palla e creava spazi per Timo Werner, Kai Havertz e Christian Pulisic. Questo è il tipo di profilo che ora non abbiamo più in rosa ma che stiamo cercando. Non è il momento di fare nomi e dobbiamo mostrare rispetto verso gli altri club. Romelu Lukaku, così come Erling Håland, Robert Lewandowski, o Harry Kane, è un numero 9 che ama segnare e occupare l’area di rigore. È un giocatore fantastico, lo sanno tutti gli allenatori, non è un segreto. È il profilo che stiamo cercando in questo momento. Se sarà possibile convincere il giocatore e il suo club, faremo del nostro meglio».