Tuchel: «Lukaku out? Più semplice senza lui in rosa! Vedremo il da farsi»

Tuchel ai microfoni di Sky Sports poco prima del fischio d’inizio di Chelsea-Liverpool ha chiarito la decisione di escludere Lukaku dal match, sottolineando che la questione era diventata troppo grande e verrà chiarita in seguito

ESCLUSIONE – Thomas Tuchel, dopo essersi detto preoccupato per la bomba lanciata da Romelu Lukaku (vedi articolo), sottolinea come nasce la decisione di escluderlo dalla sfida contro il Liverpool: «La questione era diventata troppo grande, troppo rumorosa ed eravamo troppo vicini alla partita. Ho deciso di escluderlo per proteggere la preparazione della partita, ecco perché è fuori. Ho parlato con lui, due volte. Ho parlato con i giocatori più importanti e ci siamo resi conto che la partita era troppo vicina. Abbiamo rimandato la decisione su da farsi ma mentre rimandavamo abbiamo dovuto proteggere la preparazione della partita. Certo che è stata una decisione difficile ma per me è più semplice senza lui in rosa. Era l’unica decisione possibile».