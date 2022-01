Tuchel: «Lukaku? Ne parleremo domani. Dovevo proteggere la squadra»

Lukaku è rimasto fuori dalla distinta del Chelsea che ha pareggiato 2-2 in rimonta col Liverpool (vedi articolo). Tuchel, nel post partita, a beIN Sports ha commentato la scelta di tenerlo fuori dopo l’intervista nella quale manifestava il suo malcontento ai Blues e la voglia di tornare all’Inter.

NIENTE NUOVI AMICI – L’intervista di Romelu Lukaku a Sky Sport non è certo servita all’attaccante per migliorare la sua posizione. Anzi, il Chelsea l’ha escluso dal big match col Liverpool. Il manager Thomas Tuchel spiega perché e quali saranno gli sviluppi: «C’è una riunione lunedì. Abbiamo rinviato la decisione, necessitavamo di tempo. Ho saputo della vicenda venerdì, sapevo come gestirla visto che non era la prima volta che succedeva una cosa del genere nella mia carriera. Non l’ho presa sul personale, non sono dispiaciuto o altro. Però era troppo grande, c’era troppo chiasso attorno e per questo motivo dovevamo proteggere la preparazione alla partita e tenere Lukaku fuori. Dovevamo avere più tranquillità e concentrazione, perché questa era una grande partita e bisognava giocarla al massimo livello. Non c’era tempo per altri pensieri, per questo ne parleremo domani».