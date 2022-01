Tuchel: «Lukaku, felice di come è rientrato. Mentalmente già oltre»

Dopo la vittoria per 2-0 del Chelsea sul Tottenham, Thomas Tuchel ha elogiato Romelu Lukaku, sottolineando anche come quanto successo la scorsa settimana faccia già parte del passato.

BUON RIENTRO – Thomas Tuchel ha elogiato Romelu Lukaku, al rientro dopo l’esclusione per l’intervista della scorsa settimana. Il tecnico dei blues ha parlato del belga in questi termini: «Sono felice di come è rientrato. Sapevo che non avrebbe risentito di quanto successo. È tranquillo ed è a suo agio in questa situazione. Mentalmente lo vedo già proiettato in avanti, sa come gestire la pressione e i problemi. Ieri ha fornito una buona prestazione».