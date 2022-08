Tuchel: «Lukaku? Deludente! Volevo dargli un’altra chance, ma Romelu…»

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, nel corso di una lunga intervista concessa a Sky Sports, ha parlato di Romelu Lukaku, in prestito all’Inter dai “blues”

Queste le parole di Thomas Tuchel: «Lukaku? Dobbiamo essere onesti, è stato deludente dal punto di vista delle performance. Sono lontano dal puntare il dito su Romelu, ma ha deluso, come ho deluso anche io. Responsabilità mie? Sì, tocca a me costruire una struttura, un ambiente, e far credere in loro stessi i calciatori. Non ci sono riuscito e non sono felice. Ero pronto a dargli un’altra possibilità, ma Romelu ha fatto un altra scelta ed ha espresso il desiderio di tornare (all’Inter, ndr). La proprietà ha deciso di accontentare la sua richiesta e quindi abbiamo dovuto trovare altre soluzioni».

