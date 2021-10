Tuchel: «Lukaku? Cercavamo uno come lui. Importante riaverlo qui»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato al Festival Dello Sport in corso in questi giorni a Trento. Tra i tanti temi toccati, anche la decisione della squadra di soffiare Romelu Lukaku all’Inter.

PUNTO DI RIFERIMENTO – Queste le parole di Thomas Tuchel sulla decisione del suo Chelsea di puntaree su Romelu Lukaku: «Come tutti, anche noi cerchiamo sempre di migliorare la nostra formazione. Abbiamo individuato una punta molto fisica, un punto di riferimento in attacco. Qualcuno di personalità che potesse sollevare la pressione dalle spalle dei più giovani, che magari stanno un pochino più indietro. Ma anche qualcuno che ci permettesse di giocare un calcio più rapido. Non ce ne sono tanti così. Quando abbiamo avuto la possibilità di riportare Lukaku a Londra, per noi è stato molto importante».