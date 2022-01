Tuchel: «Lukaku? Calcio sport di squadra e non di un solo giocatore»

Tuchel, durante la conferenza stampa alla vigilia di Brighton-Chelsea, ha risposto alla domanda su Lukaku. Il tecnico un po’ stizzito sull’ex Inter, ancora in difficoltà

LUKAKU − Tuchel risponde alla domanda su come la squadra può aiutare l’ex Inter: «Facciamo di tutto per aiutarlo. Questa è assolutamente la domanda sbagliata. Non si tratta di un giocatore. È uno sport di squadra, non si tratta di 10 giocatori che servono 1 giocatore. Questo non è il Chelsea. Questo non è calcio».