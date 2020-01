Tuchel: “Icardi? Momento difficile, ma tornerÃ  al gol. Ci vuole fiducia”

Tuchel: “Icardi? Momento difficile, ma tornerà al gol. Ci vuole fiducia”

Thomas Tüchel, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha parlato del momento di Mauro Icardi, rimasto a secco nelle ultime partite. Il calciatore argentino, di proprietà dell’Inter, con la maglia del PSG ha segnato 17 gol in 23 partite. Il centravanti argentino, però, è a secco da tre partite in Ligue 1.

FIDUCIA – Mauro Icardi è a secco di gol da 3 partite in campionato. Secondo Thomas Tuchel, allenatore del PSG, però si tratta solo di un momento passeggero. Ecco le sue parole: «Preoccupato per Icardi? Fare gol è sempre la cosa più importante per gli attaccanti. L’ho già detto tante volte. Non c’è nulla di più importante per un numero nove come Mauro, del fare gol. Sono sicuro che se continuerà a lavorare duro e a rimanere calmo resterà importante per noi e tornerà a segnare. È un momento difficile per lui ma deve avere fiducia».