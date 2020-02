Tuchel: “Icardi? Momenti cosÃ¬ capitano. Tutti lo aiuteranno”

Tuchel: “Icardi? Momenti così capitano. Tutti lo aiuteranno”

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra il Paris Saint-Germain ed il Digione, valevole per la Coppa di Francia. Il tecnico della squadra francese ha parlato di Mauro Icardi, autore di prestazioni al di sotto delle aspettative nell’ultimo periodo.

LAVORARE – Thomas Tuchel parla del momento di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, apparso in ombra nelle ultime settimane al Paris Saint-Germain. Il tecnico dei francesi, però, predica calma: «Icardi in crisi? Con gli attaccanti è sempre così: hanno bisogno di segnare. Mauro dà fiducia e ha esperienza, sa che a volte è più complicato segnare nel mezzo di una stagione ma sono convinto che continuerà a lavorare e a provare. Tutti lo aiuteranno a rendergli le cose più facili».