Tuchel: “Icardi? Fiducia a Cavani, gioca chi segna”. Inter, riscatto a rischio

Tuchel ha parlato delle scelte di formazione riguardanti Icardi e Cavani, con l’ex Palermo che ha scavalcato l’ex Inter nelle gerarchie. I nerazzurri monitorano la situazione dell’argentino in ottica riscatto (qui i possibili risvolti). Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia di PSG-Digione

NUOVE GERARCHIE – L’Inter aspetta la decisione del PSG sul riscatto di Icardi, intanto Thomas Tuchel è chiaro: «E’ sempre la stessa domanda. Prima mi chiedete perché Cavani sta sempre in panchina e Icardi gioca. Ora abbiamo cambiato perché diamo fiducia a tutti, anche a Edinson. Ho avuto l’impressione che fosse il suo momento di giocare. E’ un momento importante e Edi ha dato tutto. Ha segnato e ha fatto un assist, ha avuto molte occasioni ed eccoci qui. Con gli attaccanti funziona così, vale per tutti. Se segnano e fanno la differenza, allora restano in campo».