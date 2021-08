Tuchel: «Felici di avere in squadra Lukaku. Scelta eccellente per noi»

Thomas Tuchel ha risposto alle domande su Lukaku durante la conferenza stampa, sostenendo di come il giocatore belga sia una stata scelta azzeccata dal Chelsea

SCELTA GIUSTA − Queste le parole di Tuchel su Lukaku, su cui ironizza anche un po’: «Siamo molto felici di averlo di nuovo al club. In termini di personalità, potenza di velocità, speriamo possa essere una scelta eccellente per noi, Abbiamo provato sia [Haaland che Lukaku] e volevamo avere Robert Lewandowski come numero 10 dietro. Sfortunatamente, il consiglio non ha ascoltato».

Fonte: Twitter − Adam Newson