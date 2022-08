Tuchel: «Casadei centrocampista box-to-box ma impari cos’è il Chelsea»

Thomas Tuchel, ai canali ufficiali del Chelsea, ha ragionato su Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 arrivato dall’Inter. Il tecnico tedesco raccomanda il giovane italiano sulla sua crescita ai Blues

LAVORARE − Tuchel presenta le caratteristiche di Casadei e illustra l’apprendimento che dovrà sottoporsi al Chelsea: «In primis bisogna dargli tempo e non caricarlo di aspettative, perché questo non gli farebbe un favore. Si tratta di centrocampista box-to-box, molto forte di testa, molto fisico per la sua età, ma al momento è importante che impari la lingua. Deve imparare anche cos’è il Chelsea e capire la cultura e i principi per vivere e giocare al Chelsea. Poi cercheremo di portarlo ad allenarsi in Prima Squadra e di aprirgli le porte. Alla fine, deve mettersi alla prova e superare se stesso».