Trubin si mette in mostra con l’Inter: il motivo dell’affare sfumato – TS

Trubin si è messo in mostra a San Siro, in occasione di Inter-Benfica. TuttoSport spiega i retroscena di mercato della scorsa estate, quando il portiere ucraino era vicino a diventare nerazzurro.

RETROSCENA – Per lungo tempo, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, Anatolij Trubin è stato accostato all’Inter. Lo stesso portiere ucraino sui social ha lanciato segnali, facendo intendere un gradimento dell’eventuale destinazione nerazzurra. Effettivamente dopo la partenza di André Onana la dirigenza di Viale della Liberazione aveva bloccato Trubin, deciso a non rinnovare il proprio contratto in scadenza con lo Shakhtar. Ma il club ucraino valutava il cartellino del portiere 20 milioni di euro, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Una cifra questa, come spiega l’edizione odierna di TuttoSport, che l’Inter non poteva impiegare solo per l’estremo difensore, dovendo completare anche altri reparti del campo. Ecco che, allora, la dirigenza nerazzurra non ha avanzato neanche un’offerta allo Shakhtar. Al contrario del Benfica, che ha pagato 10 milioni di euro, garantendo anche il 40% di rivendita agli ucraini, e si è aggiudicato una garanzia in porta come Trubin.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino