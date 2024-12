Troppo facile per il Milan, sestina al Sassuolo: piccola gioia per ex Inter

Il Milan batte il Sassuolo 6-1 a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. Nei nero-verdi in gol piccola gioia per un ex Inter.

TROPPO SEMPLICE – Dopo il 4-0 del Bologna ai danni del Monza, in serata sfida tra Milan e Sassuolo. I rossoneri, in casa, sfidano la squadra di Fabio Grosso, capolista in Serie B. Ma la coppa nazionale non è un trofeo che interessa agli emiliani, tant’è che il campione del Mondo 2006 manda in squadra praticamente la seconda squadra. Fuori i vari Berardi, Laurientè e Boloca, dentro tante seconde linee come l’ex giocatore dell’Inter Samuele Mulattieri. Non c’è ovviamente partita, anche perché Fonseca schiera praticamente l’undici migliore con Leao e Reijnders in campo. Dopo 23 minuti è già 4-0 per la squadra meneghina: in gol due volte Chukwueze tra il 12′ e il 21′; poi Reijnders è l’autore del 2-0, mentre Leao il 4-0 al 23′. Nella ripresa, il Milan non si placa e al 55′ segna addirittura Davide Calabria. Il gol della bandiera lo segna l’ex nerazzurro Mulattieri dopo quattro minuti, ma è il Diavolo chiude praticamente il set con Abraham al 61′. Vittoria semplice e agevole per il Milan, che conquista la seconda vittoria di fila dopo quella contro l’Empoli in campionato. Venerdì sera big match contro l’Atalanta.

Milan-Sassuolo 6-1

12′ e 21′ Chukwueze, 17′ Reijnders, 23′ Leao, 55′ Calabria, 59′ Mulatteri, 61′ Abraham.