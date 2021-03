Tronchetti Provera: «Scudetto? Con questa rosa, può solo perderlo l’Inter»

Marco Tronchetti Provera (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images/OneFootball)

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, dopo la vittoria di Torino, e la volata scudetto, nel corso del programma di approfondimento ‘La politica nel Pallone’ prodotto da GR Parlamento

OBIETTIVO INQUADRATO – L’Inter ha allungato il proprio vantaggio in testa alla classifica sul Milan, dopo l’ultima giornata di campionato. I nerazzurri, da qui alla fine, avranno soltanto tre scontri diretti da giocare (Napoli, Roma e Juventus). Questo basta all’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, per emettere una sentenza netta: «La posizione in classifica e la rosa fanno dire che lo scudetto lo può perdere solo l’Inter, quest’anno è una squadra concreta ed equilibrata. Antonio Conte sta esprimendo tutta la sua qualità, è un grandissimo allenatore che ha vinto con Juventus e Chelsea e ha fatto esprimere la nazionale al meglio. La società è presente anche se la proprietà è in Cina a causa della pandemia. C’è una dirigenza solida e colgo l’occasione per fare i migliori auguri ai dirigenti che stanno lottando con il coronavirus. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez? In questo momento, sono la coppia più forte d’Europa, hanno anche il vantaggio di avere dei piedi buoni che li servono come Alexis Sanchez, Christian Eriksen e Nicolò Barella».