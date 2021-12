Tronchetti Provera: «Inter, che divertimento! Inzaghi ha passione»

Marco Tronchetti Provera, Amministratore Delegato della Pirelli, è intervenuto a GR Parlamento per parlare di Inter e della bellezza del gioco proposto dalla squadra di Simone Inzaghi.

BEL GIOCO – Marco Tronchetti Provera si è complimentato con Simone Inzaghi per la bellezza del gioco dell’Inter: «Il campionato è lungo, abbiamo visto situazioni altalenanti. Da tifoso dell’Inter devo dire che non mi divertivo così da più di dieci anni. Comunque vadano le cose, la squadra sta dando il meglio grazie a un Simone Inzaghi che ha la passione per il calcio. Quello che ci fa vedere è quello che noi appassionati vogliamo vedere. I numeri sono importanti, quando vediamo recuperare anche entusiasmo Perisic o le qualità di Calhanoglu, vediamo belle cose. Sulla destra abbiamo un terzino che non farà rimpiangere Hakimi, Barella straordinario, Brozovic con la regia in mano e la difesa sempre più convincente»

CAMPIONATO COMPETITIVO – Marco Tronchetti Provera ha poi parlato della situazione in vetta alla Serie A: «I rigori falliti? La storia del calcio ci insegna che tutto non è mai perfetto e le sorprese arrivano nei momenti più inaspettati. Siamo comunque in una posizione molto bella ed è bello anche vedere quattro squadre che si giocano il titolo. L’Atalanta gioca un calcio di grande qualità e non va ignorata la bellezza di una squadra di provincia che sta giocando un calcio bellissimo».

GRANDE LAVORO – Infine Marco Tronchetti Provera ha parlato del lavoro di Marotta e di Inzaghi dopo il lavoro fatto in estate e in questa prima parte di stagione: «Marotta è un grande professionista, in estate ha lavorato benissimo e ha trasformato una necessità in una qualità, così come Simone Inzaghi. Il tecnico ha costruito un centrocampo con centrocampisti di grande quantità, con giocatori sui quali si vede l’impronta del suo lavoro»