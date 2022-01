Tronchetti Provera: «Il gioco dell’Inter emoziona. Acquisti? Scelte giuste»

Marco Tronchetti Provera, in occasione dei 150 anni della Pirelli, ha parlato su Sky Sport dell’Inter e dell’ottimo gioco della squadra di Inzaghi. Poi qualche battuta sugli acquisti e su tre tecnici nerazzurri

BEL CALCIO − Tronchetti Provera sul gioco dei nerazzurri: «Vedo un’Inter che gioca un bel calcio, per ogni tifoso è qualcosa che ci emoziona. La posizione in campionato è meritata, perché la squadra sta veramente impegnandosi. Grande lavoro di Inzaghi. Acquisti? Possono aiutare la società e dare ricambio a titolari. Dunque, si tratta di scelte giuste che vanno verso la direzione di rafforzamento della squadra. L’ho talmente negli occhi che per me è come se continuassero ad avere Pirelli. La squadra gioca un bel calcio e questo mi basta».

ALLENATORI − Tronchetti Provera sui tre tecnici nerazzurri: «Sono tre grandissimi allenatori con caratteristiche diverse. Mourinho? Ha Inventato un’Inter con il suo carattere in una fase della sua vita che ci ha fatto sognare. Il triplete condiziona il giusto degli interisti. Conte? Ha costruito una squadra con il suo carattere e la sua forza. Inzaghi? Sta dando una qualità di gioco straordinaria. Poi ovviamente non possono ricordare l’Inter di Ronaldo che ci ha fatto sognare. Ciclo? Si può avviare, grande lavoro di Marotta e bravo Inzaghi a dare spettacolarità e spirito alla squadra e al gioco. La metà del successo dipende dall’impegno dei giocatori».