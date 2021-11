Tronchetti Provera: «Bella Inter, grazie Inzaghi! Se il ridimensionamento…»

Tronchetti Provera torna a parlare di Inter. L’Amministratore Delegato di Pirelli e tifoso interista, intervistato a margine della presentazione del calendario Pirelli, si complimenta con Inzaghi per il lavoro fatto finora e dribbla le polemiche

MEGLIO DEL PREVISTO – La soddisfazione per l’avvio stagionale dell’Inter si legge sul volto di Marco Tronchetti Provera: «Era davvero difficile immaginare che fosse competitiva come oggi. E che, soprattutto, giocasse così bene. Quindi un grande applauso va a Simone Inzaghi, che ha fatto un lavoro straordinario. E a tutti i giocatori, che stanno esprimendo un buon calcio. Inzaghi ha sempre fatto del buon calcio la premessa del suo lavoro e all’Inter riesce a far esprimere bene la qualità di grandi calciatori, rendendo la squadra competitiva. Quindi ancora grazie!». Infine, Tronchetti Provera non si sbilancia sulle vicende legate alla proprietà Suning: Se ridimensionando vinciamo, per me va bene. Se demoliscono San Siro, mi sento demolito anche io. Perché sono cresciuto con San Siro». Queste le parole di Tronchetti Provera, intercettato dai microfoni di Sky Sport, sull’Inter di oggi.