Triplete Inter possibile o no? E in spogliatoio si parla di ‘patto’ – CdS

Triplete o non Triplete, questo è il sogno in casa Inter. Se succederà sarà storia, se non succederà importante è averci provato. In casa nerazzurra, però, si punta all-in ed è stato “siglato” un patto.

SPOGLIATOIO – Patto triplete o comunque patto per provare a fare tutto. In casa Inter, tutti remano su un’unica direzione: “Diamo tutto, facciamo il massimo, senza distrazioni, senza crearci problemi da soli, e poi vediamo come finisce”. Ieri, Beppe Marotta ha fatto il diplomatico a Sky Sport, sorvolando sulla parola triplete, non lo fanno, e lo hanno dimostrato, Inzaghi e giocatori. All’interno dello spogliatoio nerazzurro, infatti, l’idea è quella di provare ad andare in fondo a tutte le competizioni. Alla fine della giostra si tireranno le somme. Regna una grande alchimia, scrive il Corriere dello Sport.

Inter da Triplete: Lautaro Martinez e soci tutti uniti

UNITI – L’Inter si presenterà dopo la pausa per le nazionali ancora in corsa per vincere tutto. I nerazzurri sono infatti primi in campionato (+3 sulla seconda), ai quarti di finale di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Senza dimenticare quel Mondiale per Club, che inizierà al termine di tutto questo tourbillon. E come ribadito anche da Nicolò Barella, in casa Inter si punterà pure al trofeo made in USA. Insomma, Lautaro Martinez e soci non lasceranno nulla di intentato. Tutti uniti verso un unico grande obiettivo anche mettendo da parte possibili malcontenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno