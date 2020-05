Trimboli: “Eriksen ha fatto bene. Serie A migliorata, adesso c’Ã¨ voglia…”

Trimboli: “Eriksen ha fatto bene. Serie A migliorata, adesso c’è voglia…”

Frank Trimboli, noto agente sportivo e noto anche per aver curato il trasferimento di Christian Eriksen all’Inter, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il campionato di Serie A, e l’arrivo di nuovi possibili giocatori provenienti dalla Premier League.

DALLA PREMIER LEAGUE – Frank Trimboli su Sky dice la sua riguardo i giocatori provenienti dalla Premier League: «Spero che continui il transito di giocatori provenienti dalla Premier League. Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Christian Eriksen hanno fatto bene, e adesso c’è questa voglia per i calciatori di andare anche in altri Paesi. Ora conterà molto la volontà delle squadre, perché i giocatori prendono spesso in considerazione la voglia di nuove sfide ma adesso cambieranno i valori di trasferimento e non credo che le società abbiano intenzione di pagare certe cifre (causa crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19). Negli ultimi anni anche la Serie A è migliorata sui vari aspetti».

