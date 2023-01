Tricella: «Verona, poche chance a Milano! Inter, una cosa da evidenziare»

L’Inter stasera ospita il Verona a San Siro nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A in programma alle 20.45 (vedi ultime). Il doppio ex della sfida, Roberto Tricella, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha dato poche chance ai gialloblù

POCHE CHANCE – L’Inter affronta stasera il Verona a San Siro. Roberto Tricella, doppio ex della partita, dà poche chance ai gialloblù: «Quanto può fare la vittoria del Verona contro la Cremonese? Può fare molto e poco, dipenderà da come affronterà la partita l’Inter perché il Verona finora non ha fatto vedere grandi cose. Le partite sono sempre imprevedibili, possono mutare da un momento all’altro anche con ammonizioni ed espulsioni però sulla carta obiettivamente la partita di stasera dà poche chance al Verona».

ATTEGGIAMENTO – Tricella parla poi del rendimento altalenante della squadra di Simone Inzaghi: «Per l’Inter secondo me l’unica cosa da porre in evidenza è l’atteggiamento di fronte alla partita. La partita con il Parma l’affronti un un certo modo, pensi di trovare il gol in qualsiasi momento poi prendi gol, passa il tempo e diventa difficile rientrare in partita. Poi comunque ci sono i singoli che decidono. Con il Monza non ha fatto una grandissima partita però tutto sommato l’avrebbe potuta portare a casa. Non sta giocando benissimo anche se aveva fatto una partita di grande applicazione con il Napoli. Se trova l’attenzione giusta, l’Inter può vincere con chiunque. Lo ha dimostrato contro il Napoli che in questo momento è in una condizione psico-fisica eccezionale. L’Inter per cosa corre? Dipende dal Napoli, secondo me adesso tutte quelle che rincorrono, per quanto possano far bene, dipendono dalle prestazioni del Napoli».