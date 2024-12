Trezeguet ignora la realtà: «Scudetto 2006? Juventus meritava. Per l’Inter solo folclore!»

Lo Scudetto del 2006, revocato alla Juventus dopo lo scandalo “Calciopoli”, torna a far discutere dopo la recente esposizione nella sala trofei dell’Inter. David Trezeguet ha qualcosa da ridire in merito.

NEGAZIONE – David Trezeguet, in una lunga intervista rilasciata ai colleghi di Fanpage.it, appare polemico sull’assegnazione dello Scudetto del 2006 all’Inter. Così l’ex bianconero: «Scudetto 2006 esposto nella sede dell’Inter? Lo sappiamo tutti, anche il pubblico interista: il campionato è stato vinto sul campo dalla Juventus con una dimostrazione di forza superiore all’Inter. Le partite venivano giocate e quella Juventus aveva una squadra mostruosa superiore anche alle varie Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, che quell’anno andavano forte».

Scudetto del 2006 all’Inter? Trezeguet si oppone!

QUESTIONE DI FOLCLORE – David Trezeguet continua, mostrandosi infastidito dal trofeo esposto dall’Inter insieme al resto dei successi nerazzurri: «Se mi ha dato fastidio? Questo Scudetto che mostra l’Inter oggi è un qualcosa di folcloristico. Credo che tanti giocatori dell’Inter sapessero che la Juventus fosse superiore e meritasse di vincere quel campionato. Tutto il resto è solo folclore». Questo il pensiero di Trezeguet, che sembra non considerare il vero motivo per cui la Scudetto del 2006 non può considerarsi regolarmente vinto dalla sua Juventus, condannata e retrocessa in Serie B per i gravi fatti legati a Calciopoli.