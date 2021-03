Trezeguet: «Io dirigente? Moggi un modello. Attacco Inter importante»

Trezeguet, ex attaccante della Juventus, si è laureato direttore sportivo in Spagna. Intervistato da “TuttoMercatoWeb”, ha parlato della sua nuova esperienza, parlando anche del campionato italiano e non solo.

MODELLO – Trezeguet, oggi un dirigente pronto a scoprire nuovi talenti, dice di ispirarsi a un ex dirigente italiano: «Il mio modello? Beh, ho vissuto il periodo di Luciano Moggi. Dal 2000 al 2006 era il nostro riferimento. Il suo modo di lavorare era molto interessante. Ora però i tempi sono cambiati. Credo che un direttore sportivo debba avere rapporto diretto con allenatore e giocatori. Credo molto nel destino, nel dialogo e nel cercare le soluzioni giuste».

IN SERIE A – Trezeguet parla della Serie A facendo riferimento ai due attaccanti dell’Inter: «Su chi punterei in Serie A? La coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è quella più importante. Sono due giocatori che hanno segnato tanto, rispondono alle esigenze di Antonio Conte».

Fonte: TuttoMercatoWeb – Alessio Alaimo.