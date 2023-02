Trezeguet: «Inter restare una squadra competitiva, anche in Europa!»

David Trezeguet intervenuto in collegamento video con gli studi di DAZN al di là del risultati contro la Sampdoria si è complimentato con l’Inter e il suo allenatore per l’impronta di gioco e i risultati anche in Europa.

SQUADRA COMPETITIVA – David Trezeguet parla in maniera positiva dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi sottolineando anche il percorso europeo in Champions League: «L’Inter sta dimostrando di essere una squadra ottima al di là dell’allenatore, giocatori molto importanti che hanno capito la sua idea di gioco e l’Inter sta dimostrando di essere una squadra molto competitiva. Il Napoli ha preso un distacco importante, ma i nerazzurri saranno protagonisti in Europa. Sarà delicata la partita contro il Porto perché sono una squadra importante, ma il loro obiettivo è quello di andare avanti e andare ai quarti».