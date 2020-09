Trevisani: “Vidal centrale per Conte! Solo un altro intoccabile. Eriksen…”

Riccardo Trevisani

Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter e proprio in questi istanti si trova ad Appiano Gentile per il suo primo allenamento nerazzurro (vedi articolo). Riccardo Trevisani – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla del cileno, dell’importanza che potrebbe avere e della convivenza con Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

CENTRALE – Arturo Vidal ritrova Antonio Conte, un binomio vincente in passato. Secondo Riccardo Trevisani, il tecnico dell’Inter punterà tutto sul cileno: «Credo che Conte metterà Vidal al centro del suo centrocampo, un reparto che sta un pochino rivoluzionando. Io penso che l’unico intoccabile in mezzo al campo, dei giocatori che già erano in rosa, sara Nicolò Barella: per tutti gli altri ci sarà da sudare. Come giocherà Vidal? Secondo me mezzala di riferimento. Non so se il centrale sarà ancora Marcelo Brozovic, perché potrebbe venire fuori anche Barella come centrale. Christian Eriksen e Vidal? Potrebbero anche giocare insieme, quello che ha fatto Carlo Ancelotti con Andrea Pirlo si può fare anche con Eriksen, che ha tanta qualità e perché no, potrebbe diventare lui il geometra della squadra».