Trevisani: «Thuram merita il premio di miglior giocatore di agosto. Fattore!»

Marcus Thuram è stato uno dei calciatori più incisivi del mese di agosto, in Serie A. Secondo il giornalista Riccardo Trevisani, il francese merita il premio di giocatore del mese di agosto.

LA SCELTA – Riccardo Trevisani non ha dubbi: Marcus Thuram merita di essere scelto come miglior giocatore del mese di agosto. A Radio Sportiva il giornalista ha così motivato il suo punto di vista in merito: «Thuram capocannoniere, realizzazione straordinaria. Che esplosione la sua. Ha fatto il 50% dei gol della squadra, è tanta roba per non dargli il premio di giocatore del mese. Coco ha iniziato benissimo col Torino, ma per me merita il francese per quanto fatto nelle prime tre gare della Serie A».

Thuram e il rendimento super nel primo mese di Serie A!

PRIME PARTITE – Thuram è il mattatore delle prime tre sfide di Serie A dell’Inter. Il calciatore francese, grazie alle 4 reti messe a segno nel mese di agosto, è attualmente il capocannoniere del campionato. Per lui, come sottolineato da Trevisani, pesa il dato del 50% del contributo agli 8 gol messi a segno dalla sua squadra. La dote nello sfondare grazie all’accelerazione e alla forza fisica è ora associata da quella di “rapace d’area di rigore“, fattore che viene dimostrato dalla sua predisposizione a trovare quei gol “sporchi” che non rientravano nella sua natura. Merito del lavoro di Simone Inzaghi e della perseveranza del transalpino, sempre pronto a dare il meglio di sé in allenamento per diventare costantemente la versione migliore di se stesso.