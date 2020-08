Trevisani: “Siviglia più pronto dell’Inter, ma suo atteggiamento piaciuto 0”

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di “Sky Sport” dopo la finale di Europa League di ieri sera tra Inter e Siviglia, ha analizzato i temi principali della partita.

COSA MANCA PER VINCERE? – Riccardo Trevisani parla di cosa è mancato alla squadra nerazzurra: «Se mi chiedete cosa è mancato all’Inter rispondo la stessa cosa che è mancata dopo le partite con la Juventus, quel qualcosa per fare il “primo”. Deve diventare più forte di queste partite, il Siviglia ha gestito meglio nei novanta minuti e tutto sommato la sconfitta non è uno scandalo. Ho visto una squadra più pronta dell’Inter per questa partita. Il centrocampo è il reparto meno buono, l’Inter manca negli esterni e in mezzo, se c’è un reparto che va completato è quello di mezzo. L’arbitro poteva dare quindici minuti di recupero, l’atteggiamento del Siviglia mi è piaciuto pochissimo tra tuffi e perdite di tempo».

I PROGRESSI FATTI – Trevisani parla dei progressi fatti: «Ricordiamoci di dove stava prima l’Inter, oggi stiamo qui a commentare dispiaciuti che non ha vinto una finale. Il post Triplete è stato un disastro, Luciano Spalletti ha riportato l’Inter in Champions League e Antonio Conte l’ha migliorata. Per fare quel salto di qualità servirà qualcosina in più. Conte rispetto a Bergamo mi è sembrato più volenteroso di capire se si può davvero cambiare qualcosa».