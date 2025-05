Trevisani sicuro: «Mi aspetto grande Inter al livello del Barcellona!»

Riccardo Trevisani ha presentato il match del ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona, mostrandosi fiducioso sulle potenzialità dei nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter affronterà il Barcellona nella sfida valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. A riflettere sul match è stato Riccardo Trevisani, espressosi in questi termini a SportMediaset: «In casa, nell’ultimo scontro diretto, l’Inter vinse 1-0 in quella che fu una partita molto diversa dai due 3-3 maturati nelle ultime sfide esterne dei nerazzurri contro i blaugrana. Ciò perché il Barcellona gioca in due maniere diverse, in casa e in trasferta: sembra un paradosso, ma in casa i culé sono più fumantini, allegri e si buttano all’attacco senza criterio. In trasferta sono più ragionevoli, anche se non diventeranno mai equilibrati».

Trevisani sulle possibilità dell’Inter contro il Barcellona

LA CONVINZIONE – Trevisani ha poi proseguito in maniera ottimistica: «Sarà la miglior versione possibile dell’Inter, ha fatto riposare tutti contro il Verona proprio per essere al meglio. Quindi, non ci sarà la stanchezza di tre giorni prima, dato che il solo Bisseck ha giocato contro gli scaligeri. Mi aspetto, dunque, una grande Inter al livello di questo Barcellona. I nerazzurri, che sono stati all’altezza dei rivali sia all’andata sia qualche anno fa, possono farlo anche stasera».