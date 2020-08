Trevisani: “Shakhtar Donetsk gioca solo a un ritmo. Inter, ha punto debole”

Lo Shakhtar Donetsk affronterà l’Inter lunedì alle ore 21 a Dusseldorf, nella seconda semifinale di Europa League. Il giornalista Riccardo Trevisani, ospite di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, ha segnalato un limite negli ucraini e il principale punto debole.

CHE AVVERSARIO DAVANTI LUNEDÌ? – Riccardo Trevisani presenta lo Shakhtar Donetsk: «È una squadra forte, talentuosa e organizzata. Sa giocare benissimo a pallone, rispetto al Bayer Leverkusen ha meno difficoltà difensive. Ha un portiere (Andriy Pyatov, ndr) che è sicuramente il punto debole dalla squadra, però nel complesso e nell’organizzazione difensiva è migliore del Bayer Leverkusen. Magari ha meno talento, ma è forte. Sicuramente è un avversario che si può battere, per me è una squadra che può giocare solo al suo ritmo. Se gioca e fa la sua partita va bene, se deve difendere no: per questo l’Atalanta l’ha distrutta. È una doppia semifinale da Champions League, tant’è che due squadre arrivano dalla Champions League: Inter e Shakhtar Donetsk».