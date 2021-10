Trevisani: «Serviva vincere! Empoli-Inter dà la notizia migliore a Inzaghi»

Trevisani commenta la situazione in casa Inter dopo la vittoria di Empoli. Il giornalista di Sport Mediaset, intervenuto nel corso del TG sportivo di Italia 1, traccia un bilancio sulla squadra di Inzaghi

ROSA ALLUNGATA – L’analisi di Riccardo Trevisani prende in considerazione gli ultimi 180′ nerazzurri in Serie A: «Aveva bisogno di vincere. L’Inter arrivava dalla delusione del Derby d’Italia, per quel rigore nel finale. Ha reagito bene, con una partita in cui ha creato quindici opportunità per segnare. E lo ha fatto in una serata in cui mancavano alcuni big. Perché Edin Dzeko è stato il trascinatore fino ad adesso e non c’era. Alexis Sanchez ha giocato – e bene – al suo posto. Ha giocato Danilo D’Ambrosio al posto di Milan Skriniar, che è un po’ un monumento di questa squadra. E Roberto Gagliardini. Per cui, cambiando l’ordine dei fattori, è cambiato in positivo anche il prodotto. Ed è la notizia migliore quando si può allungare la rosa, per Simone Inzaghi». Questo il punto di vista di Trevisani il giorno dopo Empoli-Inter.