Trevisani: «Senza Thuram la questione cambia! Occasione Milan»

Trevisani ritiene la mancanza di Marcus Thuram all’Inter un’occasione che il Milan può sfruttare. A detta sua la Supercoppa ha un peso maggiore sui rossoneri.

FINALE CHE PESA – Riccardo Trevisani racconterà la finale di Supercoppa tra Inter e Milan. In collegamento su Pressing ha presentato in questo modo la partita: «Dopo che si è fatto male Thuram la questione cambia, giocatore determinante per l’Inter. Per il Milan è un’occasione importante. Perché l’infortunio di Thuram rende l’Inter, comunque, una squadra straordinaria ma con un attacco meno forte. Senza Thuram il vantaggio scende, i nerazzurri sono favoriti ma la partita non finisce 5-0. Per il Milan questa finale credo faccia veramente la differenza perché Conceicao arriva in una squadra nuova e un po’ molle, ridandogli cattiveria dopo Juventus e Inter si fa sei mesi divertenti. Per il Diavolo è fondamentale, eccezionalmente importante».