Trevisani: «Senza Lukaku Inter più difficoltà del Milan senza Ibrahimovic»

Condividi questo articolo

Riccardo Trevisani

Lukaku contro Ibrahimovic, dopo quanto successo nel derby di Coppa Italia, sarà uno dei temi di Milan-Inter di domenica pomeriggio. Il giornalista Riccardo Trevisani, nel corso di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, ha analizzato la presenza di entrambi.

DIFFERENTE IMPATTO – Secondo Riccardo Trevisani fra i “duellanti” ce n’è uno più imprescindibile: «Io dico solo questo, che Zlatan Ibrahimovic è stato via cinquantatré giorni e il Milan è rimasto primo in classifica lo stesso. Anche se ora si trova sotto di un punto. Secondo me se mancasse cinquantatré giorni Romelu Lukaku l’Inter andrebbe molto più in difficoltà del Milan. Sono due giocatori diversi, completamente: Ibrahimovic ha avuto dei picchi eccezionali, inarrivabili anche per Lukaku. Guarda contro la Sampdoria, dove è mancato cinquantatré minuti anziché cinquantatré giorni e l’Inter ha perso».