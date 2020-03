Trevisani: “Se vince l’Inter, caos Juventus! Eriksen gioca? Una sorpresa”

Trevisani ha presentato Juventus-Inter negli studi di SkySport24. Il giornalista sottolinea il peso della sfida Scudetto e l’impossibilità di pronostici chiari. Occhio all’impiego di Christian Eriksen (qui le ultime sul centrocampo). Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO IL DERBY D’ITALIA – Riccardo Trevisani fa il punto della situazione, in vista del big match: «Favorita? Già in una situazione normale è difficilissimo indicarlo, figuriamoci in un momento come questo. Normalmente, però, la Juventus non sbaglia due partite di fila, anzi quella dopo la vince sempre. L’Inter ha una sua struttura: si può pensare solo al terzo centrale. D’Ambrosio allarga, ma faccio fatica a pensare che Godin non giochi in una partita come Juventus-Inter. Eriksen? Non credo ci siano tanti dubbi – dice Trevisani -. I 5 in mezzo (Candreva-Vecino-Brozovic-Barella-Young, ndr.) non si toccano. Probabilmente partirà dalla panchina, altrimenti saremmo tutti molto sorpresi. Juventus-Inter è una partita da non rischiare, nessuno può andare a vuoto. Ma se Conte lo schierasse, sorprenderebbe Sarri e potrebbe creargli problemi. Se vincesse l’Inter, metterebbe la Juventus in uno stato di caos importantissimo».