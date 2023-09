Trevisani: «Sanchez? Entrato lui e l’Inter non ha più tirato in porta!»

Trevisani condanna Sanchez e il suo ingresso in campo durante Inter-Sassuolo. Il giornalista condanna il parco attaccanti nerazzurro

GUAI IN AVANTI − Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Pressing, critica l’attacco nerazzurro: «L’Inter è la rosa più ampia del campionato, ma come tutte le squadre della Serie A ha criticità. Se in avanti sono in serata no Lautaro e Thuram va in difficoltà, per il resto ha due giocatori per ruolo. Sommer meno bravo con i piedi e ha meno personalità di Onana. Sanchez? Entrato lui e l’Inter non ha più tirato in porta, giocatore già sul viale del tramonto due anni fa».