Trevisani: “Sanchez aiuta l’Inter e si è visto! Film del Manchester United”

Su Sanchez l’Inter sta iniziando a fare delle valutazioni col Manchester United per una permanenza in nerazzurro (vedi articolo). Riccardo Trevisani, ospite di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha detto come a suo avviso l’attaccante cileno possa essere l’arma in più di questo finale di stagione.

NUOVA ARMA – Per Riccardo Trevisani l’Inter potrà sfruttare molto di più Alexis Sanchez: «Lo si è visto. Anche in un momento in cui è calato un po’ Lautaro Martinez, si gioca ogni tre giorni e quindi non puoi fare tutte le partite con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez avere un giocatore così aiuta molto. Il Manchester United si è fatto un bel film: leva Chris Smalling alla Roma, Sanchez all’Inter, vince l’Europa League in carrozza e va in Champions League».