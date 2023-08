Trevisani: «Samardzic non utile per l’Inter, serve uno come Pavard»

Trevisani dice la sua su due nomi del mercato dell’Inter, Samardzic e Pavard. A detta sua, il centrocampista serbo – nonostante le grandi qualità – serviva poco ad un centrocampo già forte

ROSA − Riccardo Trevisani a Mediaset sulla rosa nerazzurra: «Bellissima struttura di squadra, vero che in alcune parti del campo l’Inter si è indebolita come in porta, ma Carlos Augusto e Cuadrado sono meglio di Bellanova e Gosens; a centrocampo è arrivato un grande giocatore come Frattesi. In attacco Arnautovic non è Dzeko, ma è molto forte. Samardzic? Fenomeno, ma in quel centrocampo dell’Inter forse non era tanto utile. Serviva più uno come Pavard».