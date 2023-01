Trevisani: «Sacchi errore gigante, ma all’Inter sbagliano tutti! Lukaku era al Monza»

Trevisani divide le responsabilità di Monza-Inter tra Inzaghi e i giocatori, oltre che ovviamente all’arbitro Sacchi. Il giornalista ne ha anche per Lukaku: queste le sue parole da Pressing Serie A su Italia 1.

TUTTO SBAGLIATO – A prescindere dall’arbitraggio di Juan Luca Sacchi, per Riccardo Trevisani ci sono tendenze negative: «Io penso che ci siano dei problemi dall’inizio dell’anno. L’Inter in trasferta è una squadra fragilissima, poi c’è la questione cambi: non migliora durante la partita, ma quasi sempre cala. Non perché i giocatori non siano forti, ma il rendimento non è quello che ci si attende. Onestamente il Monza ha dominato nel secondo tempo e il pareggio è meritato, anche se l’episodio di Francesco Acerbi è clamoroso. Però non bisogna ridurre novantasei minuti a un episodio: c’è anche il resto. Il rigore chiesto da Patrick Ciurria? Per me si lancia, perché sente la gamba fra le gambe e si lancia».

ARBITRAGGIO TERRIBILE MA… – Trevisani prosegue: «Di chi è la colpa del 2-2 di Monza-Inter? Separiamo i piani. L’errore è grave di Sacchi, gigante: verrà sospeso e pagherà. Ma sbagliano tutti: Denzel Dumfries che sbaglia porta, Romelu Lukaku che entra e gioca per il Monza. L’Inter in questo campionato ha preso più gol del Lecce, dell’Udinese, della Salernitana: di tutti. Sappiamo che Sacchi verrà fermato, ma dobbiamo dire dopo diciassette partite che l’Inter ha preso un gol e mezzo a partita. E lì non c’entrano gli arbitri».