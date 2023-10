Trevisani: «Roma, figura indecorosa con l’Inter. 19 tiri a 3!»

Riccardo Trevisani è rimasto stupefatto dalla scelta della Roma di non giocare per vincere contro l’Inter. Il giornalista cita altri casi diversi su Pressing.

GIUSTIFICAZIONI – Riccardo Trevisani non riesce a trovare giustificazioni alle scelte di José Mourinho: «Mancavano 5 giocatori alla Roma, ma sapete chi ha vinto poche settimane fa a San Siro con l’Inter? Consigli, Erlic, Toljan, Vina, Boloca e il Sassuolo. Non puoi non fare tiri in porta, la Roma non ha superato la metà campo. Ha subito 19 tiri contro i suoi 3, i giallorossi non sono andati a Milano per fare la partita ma per fare una figura indecorosa».