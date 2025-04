Trevisani ricorda: «Inter va piano come le altre ‘europee’. Un tema!»

si è così pronunciato a Pressing sul ko dell’Inter a Bologna per 0-1: «Non è che automaticamente una grande vittoria ne porta un’altra. Nessuno fa un filotto, in questa fase le squadre vanno tutte piano. Tutte sono a pezzi, questo tema andrà affrontato, prima o poi, dal punto di vista del palinsesto calcistico.espulsi? Onestamente non c’era un clima da doppio rosso, è statoad aggravare la situazione raccontando l’accaduto. Questa severità usiamola per cose più serie, non per questo».