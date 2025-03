Trevisani ragiona: «Napoli o Inter? Un fattore sta diventando determinante!»

Riccardo Trevisani si è espresso sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter, sottolineando come un fattore possa essere decisivo per il successo finale in Serie A.

IL PUNTO – Napoli e Inter non sono andati oltre il pareggio nella sfida del 1 marzo del Maradona. Il pareggio finale di Philip Biling, arrivato dopo un pressing elevato degli azzurri durante la seconda frazione del match, ha lasciato inalterati gli equilibri in vetta al Campionato italiano. I nerazzurri restano dunque a un punto di vantaggio sui partenopei, con l’Atalanta al momento terza a tre distanze di lunghezza dalla squadra di Simone Inzaghi.

Trevisani e l’elemento che può determinare la corsa scudetto tra Napoli e Inter (e non solo)

UN RAGIONAMENTO – Sul punto si è espresso il giornalista Riccardo Trevisani a SportMediaset, ponendo l’accento su un fattore che potrebbe essere decisivo per la vittoria finale di Napoli, Inter o un’altra compagine. Il riferimento è al “calendario”, rispetto al quale vi è una differenza sostanziale tra nerazzurri e partenopei: «Vedo dell’equilibrio in un campionato bellissimo, in cui bisogna stare anche attenti all’Atalanta perché nei finali di stagione riesce sempre a fare molto bene. Sarà divertente, nel prossimo mese ci saranno delle bellissime sfide. Chiaramente, l’Inter dovrà affrontare due partite di Champions League, mentre il Napoli nessuna. In termini di calendario, il Napoli ha qualche vantaggio sia per il numero di partite da giocare che per gli avversari da affrontare. Il tema dei calendari sta diventando determinante nel calcio odierno».