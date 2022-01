Trevisani: «Quattro/cinque giocatori del Milan giocherebbero nell’Inter»

Riccardo Trevisani non ha dubbi sul Milan come anti Inter. Il giornalista, ospite a Pressing su Italia 1, ritiene che alcuni giocatori del Milan potrebbero giocare titolari all’Inter

LOTTA − Trevisani non ha dubbi sul Milan: «Il Milan è in lotta, è ben attrezzata nonostante le assenze, se mischiassimo i giocatori di Inter e Milan, quattro/cinque giocatori del Milan potrebbero giocare nell’Inter: Theo Hernandez, Rafael Leao, Franck Kessié, Mike Maignan e ci metto anche Zlatan Ibrahimovic. Il Milan non ha le coppe, la squadra di Inzaghi si e per adesso non ha avuto gli infortuni del Milan. Nerazzurri favoriti, hanno la rosa migliore ma in questo campionato può succedere di tutto».