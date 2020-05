Trevisani: “Pochi come Lautaro Martinez. Se l’Inter lo vendesse…”

Riccardo Trevisani, commentatore e giornalista di “Sky Sport”, ha parlato negli studi dell’emittente televisiva di Lautaro Martinez, elogiando le sue qualità e le sue prestazioni con la maglia dell’Inter.

TOP PLAYER – L’opinione di Riccardo Trevisani su Lautaro Martinez lascia poco spazio all’interpretazione. Secondo il giornalista di “Sky Sport”, infatti, l’attaccante argentino dell’Inter è uno di quei giocatori in grado di spostare gli equilibri e di dare il massimo indipendentemente dalla partita che si sta giocando: «Io quello che penso è che più forti di Lautaro Martinez ce ne siano proprio pochini. Per farlo andare via devi darlo per cifre esorbitanti, come quelle della clausola. In quel caso prenderei un grande attaccante per metterlo vicino a Romelu Lukaku, il Timo Werner della situazione, e un grande centrocampista o un esterno per aumentare la qualità. Se dai via l’argentino e prendi un attaccante un po’ meno forte, ma anche un altro gran giocatore, vai a tappare quei buchi che ci sarebbero vendendo uno del genere. È un giocatore, e non ce ne sono tantissimi, per il quale non importa la partita: se gioca con la prima o l’ultima in classifica, Champions League o Europa League, dà sempre il massimo. Ci sono tanti giocatori che nelle grandi partite si perdono, lui invece mi sembra della categoria che incide quando conta».