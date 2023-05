Trevisani: «Perché Gagliardini e non Asllani? 5 falli in un tempo»

L’Inter ha perso col Napoli la dodicesima partita del campionato, Riccardo Trevisani ne parla su Pressing analizzando anche le scelte a centrocampo.

CRITICHE – Trevisani non assolve completamente Inzaghi per la stagione: «Io mi domando sempre perché Gagliardini, svincolato che andrà via dall’Inter, giochi titolare e Asllani invece non ha possibilità di essere schierato in questa squadra. La questione riguarda gli ultimi mesi, quante prestazioni di questo tipo deve fare per far capire a Inzaghi che deve cambiare? Oggi ha fatto cinque falli nel primo tempo, con qualsiasi regolamento ci doveva essere l’espulsione. Il problema è di testa. Su Inzaghi durante la stagione non lo sapevamo delle finali, il cammino in campionato con 12 sconfitte e il 33% totale in 36 partite è una macchia all’annata. L’allenatore se la prende con Marotta e con le critiche ricevute, la stagione può essere fantastica solo con la vittoria delle coppe. In Serie A assolutamente no».