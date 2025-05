Trevisani: «Passo falso Napoli? L’Inter a Como penserà ad altro!»

Riccardo Trevisani, ospite a Sport Mediaset, ha commentato la lotta scudetto tra Napoli e Inter, arrivata all’ultimo atto del campionato. Gli azzurri giocheranno contro il Cagliari al Maradona, mentre i nerazzurri saranno di scena in casa del Como.

ANALISI – Riccardo Trevisani, presente negli studi di Mediaset, parla della lotta scudetto alla luce dell’ultima giornata di campionato. Il Napoli, che ha un punto di vantaggio sull’Inter, con una vittoria sarebbe campione d’Italia per la 4ª volta nella storia: «Raro che succeda una cosa del genere, che il campionato si decida all’ultima giornata. È accaduto perché Napoli e Inter hanno battagliato fino alla fine, con modi e obiettivi diversi. Napoli vicinissimo al 4° scudetto, il secondo in 3 anni e il secondo dell’era De Laurentiis. In copertina ci finisce Conte, meritatamente, ma è anche merito del presidente. Spesso criticato e contestato, ma sta facendo qualcosa d’incredibile e non atteso. Contro il Cagliari c’è ottimismo, non solo perché è davanti ma anche perché all’andata il Napoli ha vinto per 4-0 contro i rossoblù. È stata forse una delle migliori prove stagionali dei partenopei».

Per Trevisani l’Inter non ha meno del 10% di possibilità di vincere lo scudetto

PERCENTUALI – Riccardo Trevisani crede che ormai lo scudetto sia indirizzato sempre di più verso il Napoli. L’Inter deve sperare in un’impresa del Cagliari, molto poco probabile per Trevisani: «Solo il Napoli può rimettere in corsa l’Inter. Il Cagliari giocherà in trasferta, senza tifosi, con molto turnover e senza obiettivi, per quanto Nicola voglia onorare il campionato. Un passo falso del Napoli si aggira in percentuale tra il 5% e il 10 %. Percentuale a cui deve aggrapparsi l’Inter. Le cose particolari ci sono, ma i nerazzurri vanno a Como pensando più che altro al PSG e alla finale di Monaco di Baviera».